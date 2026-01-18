Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç keçirilib
Komanda
- 18 yanvar, 2026
- 19:42
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, VIII turdan təxirə salınmış görüşdə "Gənclər" "Abşeron"la üz-üzə gəlib.
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunan oyun "Abşeron"un 3:0 (25:17, 25:16, 25:13) hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
