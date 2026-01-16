İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    NTD-nin baş məşqçisi: "Mövsümün qalan hissəsində uğurlu çıxış etməyə çalışacağıq"

    Komanda
    • 16 yanvar, 2026
    • 11:19
    NTD-nin baş məşqçisi: Mövsümün qalan hissəsində uğurlu çıxış etməyə çalışacağıq
    Tahir Baxşıyev

    NTD basketbol komandası mövsümün qalan hissəsində uğurlu çıxış etməyə çalışacaq.

    Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisinin baş məşqçisi Tahir Baxşıyev açıqlama verib.

    Mütəxəssis Azərbaycan Basketbol Liqasının A qrupunda 12 xalla sonuncu - altıncı pillədə qərarlaşmalarına münasibət bildirib:

    "Klub olaraq istədiyimiz transferləri edə bilməmişik. Heyətimizə daha bir basketbolçu cəlb etmək niyyətindəyik. Danışıqlar davam edir, gözləyirik. Ondan sonra bu heyətlə sonadək mübarizə aparacağıq. Mövsümün qalan hissəsində uğurlu çıxış etməyə çalışacağıq".

    T.Baxşıyev XIII turda "Abşeron Lions"a qarşı oyuna hazırlaşdıqlarını söyləyib:

    "Rəqibimiz çempionatda A qrupunun lideridir. Onların gücünə bələdik, çox yaxşı komandadır. Buna baxmayaraq, biz hər oyunda qalib gəlmək istəyirik. Bunun alınıb-alınmaması başqa mövzudur".

    Qeyd edək ki, NTD - "Abşeron Lions" oyunu yanvarın 18-də, saat 18:00-da Bakı İdman Sarayında keçiriləcək.

    NTD klubu Tahir Baxşıyev Azərbaycan Basketbol Liqası uğurlu çıxış "abşeron lions"

    Son xəbərlər

    12:04

    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 30 %-ə yaxın artıb

    İKT
    12:01

    Milli Qəhrəmanın qızı: Atamın evdə müalicəsi mümkün deyildi

    Daxili siyasət
    11:59

    Azərbaycan Ukraynaya xiyar satışından qazancını 2,5 dəfə artırıb

    ASK
    11:57

    Nazir: Hindistanda azlıqların hüquqları sistematik şəkildə pozulur

    Xarici siyasət
    11:42

    Döyüş yoldaşı: Milli Qəhrəman Şahin Tağıyevin dəfn xərclərini dövlət qarşılayıb

    Daxili siyasət
    11:28

    Azərbaycan millisinin futbolçusu klubundan ayrılıb

    Futbol
    11:28

    Azərbaycan Nəşriyyatının binası fevralın 1-dən istismarını dayandırır - RƏSMİ

    Media
    11:25

    Tramp və Fitso Floridada görüşəcək

    Digər ölkələr
    11:22
    Video

    ASCO bərə ilə avtomobil daşımalarında son 5 ilin rekordunu yeniləyib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti