    Komanda
    • 26 noyabr, 2025
    • 11:12
    NTD amerikalı basketbolçunun transferini rəsmiləşdirib

    NTD amerikalı basketbolçu Taurus Ramon Kokfildi transfer edib.

    Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən bildirilib.

    29 yaşlı basketbolçu ilə mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.

    Taurus Ramon Kokfild son olaraq Almaniyanın "Koblents" klubunun şərəfini qoruyub.

    basketbol NTD klubu Taurus Ramon Kokfild

