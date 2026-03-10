Bakıda yanvarda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıb
- 10 mart, 2026
- 10:50
Bu ilin yanvar ayında Bakı şəhərində yerinə yetirilmiş ümumi inşaat işlərinin 93,5 %-ini qeyri-dövlət tikinti müəssisələri yerinə yetiriblər.
Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yanvar ayə ərzində paytaxtın tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 75,7 %-ini inşaat, yenidənqurma və bərpa, 10,9 %-ini əsaslı təmir, 7,9 %-ini cari təmir, 5,5 %-ini isə sair tikinti işləri təşkil edib.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda tikinti müəssisələri tərəfindən (fərdi sahibkarlar nəzərə alınmaqla) yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 73,1 %-ini inşa, yenidənqurma və bərpa, 11,2 %-ini əsaslı təmir, 9,5 %-ini cari təmir, 6,2 %-ini isə sair tikinti işləri təşkil edib. Ümumi inşaat işlərinin 92,2 %-ini qeyri-dövlət mülkiyyətində olan tikinti müəssisələri yerinə yetiriblər.