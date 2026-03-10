İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Bakıda ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 10 %-ə yaxın artıb

    • 10 mart, 2026
    Bakıda ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 10 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar ayında Bakıda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 739,7 milyon manat olub.

    Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, 2025-cü ilin ilk ayı ilə müqayisədə real ifadədə 9,7 % çoxdur.

    Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 636,5 milyon manatlıq xidmət göstərilib. Bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 86,1 %-ni təşkil edib.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 7,6 % artaraq 1 milyard 264,1 milyon manat olub.

