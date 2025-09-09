İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM

    NTD amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    • 09 sentyabr, 2025
    • 11:11
    NTD amerikalı basketbolçu transfer edib

    NTD amerikalı basketbolçu transfer edib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi 193 sm boya malik Kobi Montqomeri ilə anlaşıb.

    Oyunqurucusu mövqeyində çıxış edən 24 yaşlı basketbolçu son olaraq ABŞ-nin "Southern Mississippi" klubunun şərəfini qoruyub.

    Qeyd edək ki, NTD bundan əvvəl Lidarius Marşalı heyətinə qatıb.

    basketbol NTD klubu Azərbaycan Basketbol Liqası

    Son xəbərlər

    11:21

    MM-in komitə sədri: Vaşinqtonda əldə edilən razılaşma regiona sülhü yaxınlaşdıran reallıq oldu

    Daxili siyasət
    11:20

    Cəfər Hüseynzadə ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    11:18

    Kayrat Sarıbay: Azərbaycanın sədrliyi AQEM-in gələcəyini ən yaxşı şəkildə formalaşdıracaq

    Xarici siyasət
    11:17

    Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi: "Avropa çempionatında daha çox medal gözləyirdik"

    Fərdi
    11:16

    Rusiyanın Donetski atəşə tutması nəticəsində 6 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:15

    ABŞ şirkətləri Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühitindən yararlanmağa dəvət edilib

    Maliyyə
    11:14

    Milli Məclisin sədri: Zəngəzur dəhlizi Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsini dəyişir, yeni imkanlar açır

    Milli Məclis
    11:13

    Sahibə Qafarova: Trampın sülh və əməkdaşlığa söykənən addımı əhəmiyyətli rola malikdir

    Xarici siyasət
    11:11

    NTD amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti