İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Komandamız FIBA Avropa Kubokunda tarixi qələbə qazandı"

    Komanda
    • 21 oktyabr, 2025
    • 22:10
    Neftçinin baş məşqçisi: Komandamız FIBA Avropa Kubokunda tarixi qələbə qazandı

    "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunda tarixi qələbə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Neftçi" basketbol klubunun baş məşqçisi Vitali Stepanovski mətbuat konfransında deyib.

    Təcrübəli mütəxəssis Bakıda Estoniya təmsilçisi "Kalev"ə qalib gəldikləri FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Bütün azarkeşləri və hər kəsi qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Düşünürəm ki, "Neftçi" Azərbaycanı FIBA Avropa Kuboku matçında çox gözəl təmsil etdi. Bu, "Neftçi" üçün tarixi bir qələbədir. Biz Polşada "Trefl" komandasına qarşı da yaxşı oynamışdıq. Bu matçda da ilk və son 3 dəqiqəni çox yaxşı keçirdik, xarakter göstərdik. Elə oldu ki, sonda 11 xal önə çıxdıq".

    Qeyd edək ki, "Neftçi" - "Kalev" matçı Bakı klubunun 95:84 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Vitali Stepanovski "neftçi" basketbol klubu FIBA Avropa Kuboku

    Son xəbərlər

    22:54

    Avropa İttifaqı Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlıq üçün koordinasiya strukturu yaradacaq

    Region
    22:41

    Biləsuvarda 45 yaşlı kişi bıçaqlanıb

    Hadisə
    22:30

    Paris prokuroru: Luvr muzeyinə 88 milyon avro zərər dəyib

    Digər ölkələr
    22:29

    İngiltərə klubu 1 həftəlik qapıçı transfer edib

    Futbol
    22:28

    Baş nazir Əli Əsədov Tbilisidə səfərdədir

    Xarici siyasət
    22:21

    Nigeriyada yanacaq tankerinin partlaması 30 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    22:10

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Komandamız FIBA Avropa Kubokunda tarixi qələbə qazandı"

    Komanda
    22:02

    Avropa Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirir

    Digər ölkələr
    21:57

    Hakan Fidan və İbrahim Kalın HƏMAS Şura Məclisinin sədri ilə görüşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti