NBA klubunun üzvü 17 illik karyerası ərzində ilk dəfə qeyri-idman foluna yol verib
- 12 noyabr, 2025
- 13:33
Milli Basketbol Assosasiyası (NBA) təmsilçisi "Qolden Steyt"in oyunqurucusu Stefen Kerri 17 illik karyerası ərzində ilk dəfə qeyri-idman foluna yol verib.
"Report" "New York Post" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bu, müntəzəm çempionatın "Oklahoma"ya qarşı matçında (102:126) qeydə alınıb.
Karri, rəqib müdafiəçi Ayzea Conun üç xallıq atışdan sonra yerə enməsinə mane olduğu üçün qeyri-idman foluna yol verib.
Qeyd edək ki, S.Karri NBA-da 1194 oyun keçirib. 37 yaşlı basketbolçu dörd dəfə turnirin qalibi olub və 2022-ci ildə final seriyasının ən yaxşı oyunçusu adını qazanıb. O, həmçinin iki dəfə (2015 və 2016-cı illər) müntəzəm çempionatın ən yaxşı oyunçusu seçilib.
