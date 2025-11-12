İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    NBA klubunun üzvü 17 illik karyerası ərzində ilk dəfə qeyri-idman foluna yol verib

    Komanda
    • 12 noyabr, 2025
    • 13:33
    NBA klubunun üzvü 17 illik karyerası ərzində ilk dəfə qeyri-idman foluna yol verib

    Milli Basketbol Assosasiyası (NBA) təmsilçisi "Qolden Steyt"in oyunqurucusu Stefen Kerri 17 illik karyerası ərzində ilk dəfə qeyri-idman foluna yol verib.

    "Report" "New York Post" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bu, müntəzəm çempionatın "Oklahoma"ya qarşı matçında (102:126) qeydə alınıb.

    Karri, rəqib müdafiəçi Ayzea Conun üç xallıq atışdan sonra yerə enməsinə mane olduğu üçün qeyri-idman foluna yol verib.

    Qeyd edək ki, S.Karri NBA-da 1194 oyun keçirib. 37 yaşlı basketbolçu dörd dəfə turnirin qalibi olub və 2022-ci ildə final seriyasının ən yaxşı oyunçusu adını qazanıb. O, həmçinin iki dəfə (2015 və 2016-cı illər) müntəzəm çempionatın ən yaxşı oyunçusu seçilib.

    NBA "Qolden Steyt" basketbol klubu Stefen Karri

    Son xəbərlər

    14:48

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə Birgə Yaşıl Enerji Sənaye Parkı layihəsinin perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    14:47

    İlham Əliyev: Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər

    Daxili siyasət
    14:46

    DSMF I yarımildə 180 milyon manat investisiya qoyub

    Maliyyə
    14:44

    Prezident: Ölkədə işsizliyin səviyyəsi aşağı düşüb

    Daxili siyasət
    14:44

    Belarus Ukrayna ilə quru sərhədinin demarkasiyasını başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    14:43

    Mərkəzi Bank İslam bankçılığı ilə bağlı qanunvericilik dəyişikliyini ilin sonunadək hökumətə təqdim edəcək

    Maliyyə
    14:41

    İlham Əliyev: Əkin-biçin üçün yararlı olan torpaqlarda bəzi məmurlar özləri üçün imarətlər inşa ediblər

    Daxili siyasət
    14:39

    Azərbaycan Prezidenti: Bölgələrdə kənd yollarının təqribən 70-80 faizi təmirlidir və keyfiyyətlidir

    Daxili siyasət
    14:37

    Prezident: Bəzi hallarda qanunsuz əməllərin təməlində harınlamış, acgöz, gözü doymayan məmurların göstərişləri olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti