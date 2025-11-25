İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    "Naxçıvan" klubu amerikalı basketbolçu ilə yolları ayırıb

    Komanda
    • 25 noyabr, 2025
    • 13:17
    Naxçıvan klubu amerikalı basketbolçu ilə yolları ayırıb

    "Naxçıvan" klubu amerikalı basketbolçu Kris Klarkla yolları ayırıb.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, tərəflər arasında qarşılıqlı razılaşmaya əsasən müqaviləyə xitam verilib.

    Naxçıvan klubu ötən ayın 1-də basketbolçu ilə müqavilə imzalandığını açıqlamışdı.

    "Naxçıvan" klubu basketbol Kris Klark

