    Misli Premyer Liqasında XI turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    • 07 noyabr, 2025
    • 18:46
    Misli Premyer Liqasında XI turun daha bir oyunu keçirilib

    Misli Premyer Liqasında XI turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Qəbələ" "Sumqayıt"ı qəbul edib.

    Qarşılaşma "gənclik şəhəri" təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:0.

    54-cü dəqiqədə Rüstəm Əhmədzadə, 81-ci dəqiqədə Aleksandr Ramalinqom fərqlənib.

    Xallarının sayını 20-yə çatdıran "Sumqayıt" hələlik ikinci pillədə qərarlaşıb.

    "Qəbələ" 5 xalla onuncudur.

    Günün ilk matçında "Şamaxı" "İmişli"ni üstələyib - 1:0.

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 9-da yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası Futbol

