Luka Donçiç NBA-da Maykl Cordanın 40 illik rekordunu təkrarlayıb
Komanda
- 26 mart, 2026
- 10:21
ABŞ-nin "Los Anceles Leykers" klubunun basketbolçusu Luka Donçiç Milli Basketbol Assosiasiyasında (NBA) əfsanəvi Maykl Cordanın uğurunu təkrarlayıb.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı idmançı buna səfərdə "İndiana"ya qalib gəldikləri (137:130) matçda nail olub.
Sloveniyalı oyunçu sözügedən qarşılaşmada 43 xal toplayıb. O, son altı səfər matçında orta hesabla 40 xal toplaya bilib.
Əvvəllər bunu yalnız 1986-cı ildə Maykl Cordan bacarıb.
Son xəbərlər
10:45
Video
Banqladeşdə sərnişin avtobusu çaya düşüb, 25 nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:43
Gürcüstanda aralarında azərbaycanlıların da olduğu 41 qanunsuz miqrant saxlanılıbXarici siyasət
10:39
Foto
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Novruz və Ramazanla bağlı bayram tədbirləri keçirilibBiznes
10:37
Rusiyada məktəbli sinif yoldaşını arbaletlə yaralayıbDigər ölkələr
10:32
Kəfr-Qasimdə İranın hücumu nəticəsində 5 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
10:22
"Brent" 104, "WTI" markalı neft 92 dollaradək bahalaşıbEnergetika
10:21
Luka Donçiç NBA-da Maykl Cordanın 40 illik rekordunu təkrarlayıbKomanda
09:55
Azərbaycan neftinin qiyməti 114 dollardan aşağı düşübEnergetika
09:48
Foto
Video