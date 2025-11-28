İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Kür" komandası heyətini monteneqrolu oyunçu ilə gücləndirib

    Komanda
    • 28 noyabr, 2025
    • 14:36
    Kür komandası heyətini monteneqrolu oyunçu ilə gücləndirib

    Qadın həndbolçulardan ibarət "Kür" komandası heyətini yeni oyunçu ilə gücləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, Mingəçevir təmsilçisi monteneqrolu Esma Muratoviçlə müqavilə imzalayıb.

    Ölkəsinin "Danilovqrad" klubunun yetirməsi olan 29 yaşlı həndbolçu karyerası ərzində müxtəlif illərdə Portuqaliya, Türkiyə, İsrail, Kosovo, İtaliya və Yunanıstan çempionatlarında çıxış edib. Onun sonuncu klubu "Qorçe Petrov" (Şimali Makedoniya) olub.

    Qeyd edək ki, Muratoviç "Kür"ün heyətində 7 nömrəli formanı geyinəcək.

