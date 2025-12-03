Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının V turunun oyunları eyni gündə baş tutub
Komanda
- 03 dekabr, 2025
- 18:59
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V turun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutan matçda "Neftçi" "Azərreyl"ə 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.
"Abşeron" Olimpiya İdman Kompleksində isə "Ordu" "Gənclər" kollektivini həmin hesabla üstələyib.
"Xilasedici" - "Murov Az Terminal" matçı da eyni hesabla birincilərin xeyrinə başa çatıb.
Sonuncu qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında reallaşıb.
Son xəbərlər
19:27
AFFA Hakimlər Komitəsinin yeni sədri Premyer Liqanın XIII turundakı hakim səhvini təsdiqləyibFutbol
19:20
Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana turist axını bir ildə 20 %-dən çox artıbTurizm
19:15
Ağdərədə minaya düşən şəxs əməliyyat olunur, vəziyyəti ağırdır - YENİLƏNİBHadisə
19:07
Foto
Azərbaycan çempionatına hazırlıq məqsədilə cüdo hakimləri üçün seminar keçirilibFərdi
19:05
İsrail daha bir girovun meyitini təhvil alacaqDigər ölkələr
19:01
"AFEN Plaza"da partlayışda xəsarət alanlardan üçü evə buraxılıbSağlamlıq
19:00
Stubb və Ərdoğan Rusiya‑Ukrayna müharibəsinin nizamlanması üzrə səyləri müzakirə ediblərDigər ölkələr
18:59
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının V turunun oyunları eyni gündə baş tutubKomanda
18:55