Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun iki matçı keçiriləcək
Komanda
- 27 noyabr, 2025
- 10:21
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun iki matçı keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, "Neftçi" saat 16:00-da "Xilasedici"ni qəbul edəcək.
Saat 18:00-da isə "Ordu" "Azərreyl"lə üz-üzə gələcək.
Hər iki görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq.
