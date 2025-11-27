İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun iki matçı keçiriləcək

    Komanda
    • 27 noyabr, 2025
    • 10:21
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun iki matçı keçiriləcək

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun iki matçı keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, "Neftçi" saat 16:00-da "Xilasedici"ni qəbul edəcək.

    Saat 18:00-da isə "Ordu" "Azərreyl"lə üz-üzə gələcək.

    Hər iki görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "Xilasedici" voleybol klubu

    Son xəbərlər

    11:40

    Honq-Konqda yanğın qurbanlarının sayı 55 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    11:39

    Türkiyənin ticarət naziri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:29

    Qvineya-Bisauda əhalinin sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    11:28

    Açıqlamasına görə AFFA tərəfindən cəzalandırılan futbolçu: "Hər kəs məni qınaya bilər"

    Futbol
    11:19

    Şərurun üç kəndində qaz kəsilib

    Energetika
    11:11

    "Finex Kredit" BOKT nizamnamə kapitalını yenidən artırır

    Maliyyə
    11:09

    Azərbaycan və Sloveniya birbaşa hava əlaqəsinin açılmasını müzakirə edirlər

    Xarici siyasət
    11:08

    Malayziyada təxliyə olunanların sayı 34 min nəfəri ötüb

    Digər ölkələr
    11:04

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti