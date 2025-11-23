İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    NBA-da oynamış basketbolçu 54 yaşında vəfat edib

    Komanda
    • 23 noyabr, 2025
    • 11:01
    NBA-da oynamış basketbolçu 54 yaşında vəfat edib

    Milli Basketbol Assosiasiyasında (NBA) oynamış amerikalı Rodni Rocers 54 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə idmançının sabiq klubu "Bruklin Nets"in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Basketbolçu 2008-ci ilin noyabrında motosikletlə qəzaya uğramışdı. O, hadisədən sonra tamamilə iflic olmuşdu.

    Qeyd edək ki, 1999/2000 mövsümünün ən yaxşısı seçilmiş idmançı peşəkar karyerası ərzində "Denver", "Los Anceles Klippers", "Finiks", "Boston Seltiks", "Nyu-Cersi Nets", "Nyu-Orlean Pelikans" və "Filadelfiya" kimi komandalarda oynayıb. O, 2002/2003 mövsümündə "Nyu-Cersi Nets"in heyətində NBA-nın finalında oynayıb.

    Rodni Rocers NBA "Bruklin Nets"
    Ex-Wake Forest, NBA player Rodney Rogers dies at 54

    Son xəbərlər

    11:08
    Foto
    Video

    Goranboyda yaşayış binasındakı uçqunda xəsarət alanların vəziyyətləri məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:06

    Xvtisiaşvili: Orta Dəhliz Gürcüstan və Türkmənistan üçün yeni iqtisadi imkanlar yaradır

    Region
    11:01

    NBA-da oynamış basketbolçu 54 yaşında vəfat edib

    Komanda
    10:46

    Azər Kərimli: Ukrayna ərazi bütövlüyünü Azərbaycan kimi öz gücü hesabına təmin etmək iqtidarında deyil

    Siyasət
    10:17

    "Formula 1" üzrə Las-Veqas Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib

    Fərdi
    10:12

    Yaponiya Çinlə münasibətlər gərginləşdiyi üçün pandalardan məhrum qala bilər

    Digər ölkələr
    09:46

    Ukraynanın Çerkassı vilayətində evdə baş verən yanğında dörd uşaq həlak olub

    Digər ölkələr
    09:29

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi final matçına çıxacaq

    Fərdi
    09:13

    Tayvan ballistik raketləri məhv etməyə qadir sistemi sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti