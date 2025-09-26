İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    III MDB Oyunlarında voleybol yarışının təqvimi müəyyənləşib

    Komanda
    • 26 sentyabr, 2025
    • 09:11
    III MDB Oyunlarında voleybol yarışının təqvimi müəyyənləşib

    Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunlarında voleybol yarışının təqvimi müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.

    Gəncə şəhərində keçiriləcək turnirdə Azərbaycan, Özbəkistan, Tacikistan, Rusiya, Belarus və Qırğızıstan milli komandaları iştirak edəcəklər. Qarşılaşmalara sentyabrın 29-da start veriləcək. Bütün oyunlar Gəncə İdman Sarayında təşkil olunacaq.

    III MDB Oyunları

    U-15 qızlar

    A qrupu: Azərbaycan, Özbəkistan, Tacikistan

    B qrupu: Rusiya, Belarus, Qırğızıstan

    Qrup mərhələsində ilk iki yeri tutan komandalar yarımfinala yüksələcəklər (A1–B2, B1–A2). Bu oyunların nəticələrinə əsasən final və bürünc medal uğrunda görüşlərin iştirakçıları müəyyənləşəcək.

    U-17 oğlanlar

    Azərbaycan, Özbəkistan, Rusiya, Belarus və Qırğızıstan komandaları dairəvi sistem üzrə qarşılaşacaqlar. Turnir cədvəlinin yekun nəticələrinə əsasən mükafatçılar müəyyənləşəcək.

    Yarışın proqramı

    29 sentyabr

    Qızlar

    16:00. Belarus – Qırğızıstan

    18:30. Azərbaycan – Tacikistan

    30 sentyabr

    Oğlanlar

    16:00. Rusiya – Özbəkistan

    18:30. Azərbaycan – Qırğızıstan

    1 oktyabr

    Qızlar

    16:00. Rusiya – Belarus

    18:30. Özbəkistan – Tacikistan

    2 oktyabr

    Oğlanlar

    16:00. Belarus – Qırğızıstan

    18:30. Azərbaycan – Özbəkistan

    3 oktyabr

    Qızlar

    16:00. Qırğızıstan – Rusiya

    18:30. Özbəkistan – Azərbaycan

    4 oktyabr

    Oğlanlar

    16:00. Belarus – Özbəkistan

    18:30. Azərbaycan – Rusiya

    5 oktyabr

    Yarımfinal

    Qızlar

    10:00. A1 – B2

    13:00. B1 – A2

    Oğlanlar

    16:00. Özbəkistan – Qırğızıstan

    19:00. Rusiya – Belarus

    6 oktyabr

    Qızlar

    10:00. Bürünc medal uğrunda oyun

    13:00. Final

    Oğlanlar

    16:00. Rusiya – Qırğızıstan

    19:00. Azərbaycan – Belarus

