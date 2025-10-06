III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət 3x3 basketbol milisi üçüncü yer uğrunda oyuna çıxacaq

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Komanda
    • 06 oktyabr, 2025
    • 17:39
    Oğlanlardan ibarət 3x3 basketbol üzrə Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarında növbəti oyununu keçirib.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma Belarus kollektivi ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 16:13.

    Azərbaycan millisi üçüncü yer uğrunda görüşdə Özbəkistanla qarşılaşacaq.

