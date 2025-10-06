III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət 3x3 basketbol milisi üçüncü yer uğrunda oyuna çıxacaq
Komanda
- 06 oktyabr, 2025
- 17:39
Oğlanlardan ibarət 3x3 basketbol üzrə Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarında növbəti oyununu keçirib.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma Belarus kollektivi ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 16:13.
Azərbaycan millisi üçüncü yer uğrunda görüşdə Özbəkistanla qarşılaşacaq.
