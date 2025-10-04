III MDB Oyunları: Azərbaycanın çövkən millisinin finaldakı rəqibi bəlli olub
- 04 oktyabr, 2025
- 13:51
III MDB Oyunlarında Azərbaycanın çövkən millisinin finaldakı rəqibi bəlli olub.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, yarımfinalda Qığızıstan Özbəkistanla üz-üzə gəlib.
Şəki şəhər stadionunda baş tutan görüşün əsas və əlavə vaxtı 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.
Qalib ienalti zərbələri nəticəsində bəlli olub.
Bursda daha dəqiq olan Özbəkistan yığması Qırğızıstanı 2:1hesabı ilə məğlub edərək finala yüksəlib.
Beləliklə, Özbəkistan yığması Azərbaycan millisi ilə finalda qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, çövkən yarışına oktyabrın 7-də yekun vurulacaq.
