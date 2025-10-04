İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın çövkən millisinin finaldakı rəqibi bəlli olub

    Komanda
    • 04 oktyabr, 2025
    • 13:51
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın çövkən millisinin finaldakı rəqibi bəlli olub

    III MDB Oyunlarında Azərbaycanın çövkən millisinin finaldakı rəqibi bəlli olub.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, yarımfinalda Qığızıstan Özbəkistanla üz-üzə gəlib.

    Şəki şəhər stadionunda baş tutan görüşün əsas və əlavə vaxtı 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.

    Qalib ienalti zərbələri nəticəsində bəlli olub.

    Bursda daha dəqiq olan Özbəkistan yığması Qırğızıstanı 2:1hesabı ilə məğlub edərək finala yüksəlib.

    Beləliklə, Özbəkistan yığması Azərbaycan millisi ilə finalda qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, çövkən yarışına oktyabrın 7-də yekun vurulacaq.

