Fransa yığmasının üzvü matç zamanı rəqibini dişlədiyi üçün diskvalifikasiya edilib
Komanda
- 16 sentyabr, 2025
- 10:06
Fransanın reqbi yığmasının üzvü Aksel Bertumye Dünya Kuboku matçı zamanı rəqibini dişlədiyi üçün diskvalifikasiya edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Reqbi Federasiyası bəyanat yayıb.
Hadisə İrlandiya ilə 1/4 final matçında (18:13) baş verib. Qarşılaşmanın ikinci hissəsində fransalı oyunçu rəqibi İfa Ueyferi dişləyib. O, bu səbəbdən 12 oyunluq cəzaya məruz qalıb.
A.Bertumye qayda pozuntusunu etiraf edib və sosial şəbəkələr vasitəsilə ictimaiyyətdən üzr istəyib.
