    Fransa yığmasının üzvü matç zamanı rəqibini dişlədiyi üçün diskvalifikasiya edilib

    Komanda
    • 16 sentyabr, 2025
    • 10:06
    Fransa yığmasının üzvü matç zamanı rəqibini dişlədiyi üçün diskvalifikasiya edilib

    Fransanın reqbi yığmasının üzvü Aksel Bertumye Dünya Kuboku matçı zamanı rəqibini dişlədiyi üçün diskvalifikasiya edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Reqbi Federasiyası bəyanat yayıb.

    Hadisə İrlandiya ilə 1/4 final matçında (18:13) baş verib. Qarşılaşmanın ikinci hissəsində fransalı oyunçu rəqibi İfa Ueyferi dişləyib. O, bu səbəbdən 12 oyunluq cəzaya məruz qalıb. 

    A.Bertumye qayda pozuntusunu etiraf edib və sosial şəbəkələr vasitəsilə ictimaiyyətdən üzr istəyib.

    Reqbi Fransa yığması Beynəlxalq Reqbi Federasiyası diskvalifikasiya Dünya Kuboku

