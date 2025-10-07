İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" əsas mərhələnin ilk oyununda uduzub

    Komanda
    • 07 oktyabr, 2025
    • 22:24
    FIBA Çempionlar Liqası: Sabah əsas mərhələnin ilk oyununda uduzub

    "Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində keçirdiyi ilk oyunda uduzub.

    "Report"un məlumatına görə, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv Çexiyada "Nimburk"a məğlub olub.

    B qrupu çərçivəsində gerçəkləşən qarşılaşma rəqibin 93:65 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, "Sabah" ikinci oyununu oktyabrın 15-də Bakıda "Alba"ya (Almaniya) qarşı keçirəcək.

    FIBA Çempionlar Liqası basketbol Rimas Kurtinaytis

