FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" əsas mərhələnin ilk oyununda uduzub
Komanda
- 07 oktyabr, 2025
- 22:24
"Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində keçirdiyi ilk oyunda uduzub.
"Report"un məlumatına görə, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv Çexiyada "Nimburk"a məğlub olub.
B qrupu çərçivəsində gerçəkləşən qarşılaşma rəqibin 93:65 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, "Sabah" ikinci oyununu oktyabrın 15-də Bakıda "Alba"ya (Almaniya) qarşı keçirəcək.
