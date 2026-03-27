Emil və Ernest Ağakişi qardaşları Avropa Kubokunun oyununa təyinat alıblar
- 27 mart, 2026
- 11:21
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakimləri Emil və Ernest Ağakişi qardaşları Avropa Həndbol Federasiyasından daha bir təyinat alıblar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Həndbol Federasiyasından məlumat verilib.
Referilər kişilər arasında Avropa Kubokunun 1/4 final mərhələsinin matçında ədaləti qoruyacaqlar.
Onlar Bosniya və Herseqovinanın "İzvidaç" və Çexiyanın "Karvina" komandaları arasında keçiriləcək görüşdə iş başında olacaqlar.
Qarşılaşma martın 29-da Lyubuşki şəhərinin "Lyubuşki" İdman Zalında baş tutacaq.
