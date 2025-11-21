Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi bu gün 1/4 finalda Gürcüstanla üz-üzə gələcək
21 noyabr, 2025
- 10:27
Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi İspaniyanın Linares şəhərində təşkil olunan dünya çempionatının 1/4 finalında bu gün Gürcüstanla üz-üzə gələcək.
"Report"un məlumatına görə, yığmalar iki qarşılaşma keçirəcəklər.
Yekunda qalıb bəlli olmasa, sabah taybreykdə yarımfinala yüksələn komanda müəyyənləşəcək.
Qeyd edək ki, millinin heyətində Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Gülnar Məmmədova və Ayan Allahverdiyeva yer alıb. Komandanın kapitanı İlahə Qədimovadır.
Dünya çempionatı noyabrın 23-də başa çatacaq.
