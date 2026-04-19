    "DH Volley"in baş məşqçisi Fərid Cəlalov: "Təcrübəsizlik finalda uduzmağımıza səbəb oldu"

    • 19 aprel, 2026
    • 19:57
    DH Volleyin baş məşqçisi Fərid Cəlalov: Təcrübəsizlik finalda uduzmağımıza səbəb oldu

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının gümüş medalını qazanan "DH Volley"in finalda "Turan"a uduzmasının səbəbi təcrübəsizlik və hücumları xalla yekunlaşdıra bilməmələri olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu komandanın baş məşqçisi Fərid Cəlalov final matçından sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, bəzi parametrlərdə rəqibdən zəif oynadıqlarını bildirib:

    "Bu gün bəzi məqamlarda rəqibə uduzduq. Məsələn, zamanında hücumları xalla yekunlaşdıra bilmədik. Bunu təcrübə ilə əlaqələndirirəm, çünki komandamızda final oynayan voleybolçuların sayı azdır. Dördüncü setdə hesab 21:18 bizim xeyrimizə olarkən bir topu vura bilsəydik, oyunun taleyi tamamilə dəyişə bilərdi. Amma artıq hər şey geridə qaldı. Ümid edirəm ki, voleybolumuz gələcək illərdə bu templə daha da inkişaf edəcək".

    F.Cəlalov növbəti mövsümdə komandanın avrokuboklarda iştirak ehtimalından və heyətin gücləndirilməsindən də danışıb:

    "Avropa kuboklarında çıxış edəcək komanda artıq yerli çempionata yox, qitə səviyyəsinə hazırlaşmalıdır. Bu barədə ətraflı danışmaq hələ tez olsa da, kollektivin daha da güclənməsi gözlənilir. Ümid edirəm ki, beynəlxalq arenalar üçün daha yaxşı hazırlıq keçəcəyik".

    Qeyd edək ki, "DH Volley" Azərbaycan Yüksək Liqasının finalında "Turan"a 1:3 hesabı ilə məğlub olub.

    Son xəbərlər

    23:58

    Tramp İranla saziş üçün yaxşı şansın olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    23:36

    Nicat Abasov və Aydın Süleymanlı Avropa çempionatının mükafatçıları olublar

    Fərdi
    23:36

    "Bavariya" Bundesliqanın sonuna dörd tur qalmış çempion olub

    Futbol
    23:09

    Samoa sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    22:51
    Foto

    Bakıda 14 yaşadək cüdoçular arasında Liqa yarışının II turu yekunlaşıb

    Fərdi
    22:38

    ABŞ HDQ Hörmüz boğazını minalardan təmizləmək üçün sualtı dronlardan istifadə edir

    Digər ölkələr
    22:19

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Sumqayıt" və "İmişli" turun son günündə qalib gəlib

    Futbol
    22:17

    İran ABŞ ilə atəşkəs dövründə raket qurğuları və PUA arsenalını genişləndirib

    Region
    21:57
    Video

    İngiltərə Premyer Liqası: "Mançester Siti" "Arsenal"ı məğlub edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti