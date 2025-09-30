İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Cahangir Seyed Abbasi: "Bizə görə güclü komandalarla oynamaq bir şansdır"

    Komanda
    • 30 sentyabr, 2025
    • 21:14
    Cahangir Seyed Abbasi: Bizə görə güclü komandalarla oynamaq bir şansdır

    Bizə görə güclü komandalarla oynamaq bir şansdır.

    Bunu "Report"un Qərb bürosuna Azərbaycanın 17 yaşadək oğlanlardan ibarət voleybol millisinin baş məşqçisi Cahangir Seyed Abbasi bildirib.

    "Azərbaycanın 17 yaşadək oğlanlardan ibarət voleybol millisi Qırğızıstan seçməsi ilə görüşdə birinci setdə normal oynadı. İkinci və üçüncü setdə stress var idi. Rəqib təcrübəlidir. Üçüncü set uzansa da, bizim uşaqlar oyunu nəzarətdə saxlaya bildilər, qalib gəldik. Bu, çox önəmli məsələdir", - baş məşqçi deyib.

    O, daha güclü komandalarla oynamaq üçün şans qazandıqlarını vurğulayıb. "Komandamız bu yarışlarda ən gənc komandadır. Oyunçularımızın çoxu 2009-cü il təvəllüdlüdür. Təbii ki, bu uşaqlar yeni meydançalar görməli, təcrübə qazanmalıdırlar. Ümid edirəm ki, növbəti yarışlarda daha yaxşı oyun göstərəcəyik. Voleybol Federasiyasına da bizə verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirəm", - deyə baş məşqçi əlavə edib.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarında mübarizəyə start verən Azərbaycanın 17 yaşadək oğlanlardan ibarət voleybol millisi Qırğızıstan seçməsini 3:0 hesabı ilə məğlub edərək qələbə qazanıb.

    III MDB Oyunları Cahangir Seyed Abbasi Voleybol

