İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Azərreyl"in prezidenti: "Komandaların çempionatdakı mövqeyini faciə kimi qiymətləndirmirik"

    Komanda
    • 14 yanvar, 2026
    • 16:03
    Azərreylin prezidenti: Komandaların çempionatdakı mövqeyini faciə kimi qiymətləndirmirik

    "Azərreyl" klubunun prezidenti Ramin Əzizov qadın və kişilərdən ibarət komandaların Azərbaycan Yüksək Liqasındakı hazırkı mövqeyini faciə kimi qiymətləndirmir.

    Funksioner bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    O, hər iki kollektivin turnir cədvəlində aşağı pillələrdə yer almasına münasibət bildirib:

    "Komandaların hazırkı mövqelərini faciə kimi qiymətləndirmirik. Liqaların əsas və həlledici oyunları hələ qarşıdadır. Ötən mövsüm də oxşar situasiya yaşamışdıq və məhz mövsümün sonuna doğru komandalarımız real gücünü göstərdi. İndi əsas məqsəd optimal forma yığmaq, klubu tərk edən oyunçuların yerinə gələcək yeni transferləri komandanın hazırlıq prosesinə uyğunlaşdırmaq və həlledici mərhələyə maksimum hazır olmaqdır. Çempionatın taleyi sonda həll olunur və bizim üçün də əsas olan məhz final mərhələsidir."

    Qeyd edək ki, "Azərreyl"in qadınlardan ibarət komandası 9 kollektiv arasında altıncı, kişilər isə 6 klub arasında beşinci sırada qərarlaşıb.

    "Azərreyl" klubu klub prezidenti Ramin Əzizov

    Son xəbərlər

    16:16

    Azərbaycanda ilk dəfə Hindistanın milli azlıqlara qarşı zorakılıq siyasətinə dair beynəlxalq konfrans keçiriləcək

    Xarici siyasət
    16:08
    Foto

    Anar Bağırov: Hakim vəzifəsinə təyin edilənlərin arasında VK-nın üzvlərinin olması yüksək göstəricidir

    Daxili siyasət
    16:06

    Sorğu: Amerikalıların yalnız 17 %-i Qrenlandiyanın Danimarkadan alınmasını dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    16:03

    "Azərreyl"in prezidenti: "Komandaların çempionatdakı mövqeyini faciə kimi qiymətləndirmirik"

    Komanda
    16:02

    Rəqəmsal dünyanın yeni qaydaları: Azərbaycandan baxış - TƏHLİL

    Analitika
    15:57

    Astana Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu tankerlərinin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini istəyir

    Energetika
    15:57
    Rəy

    ABŞ-İran münasibətlərində həll yolu: diplomatiya, yoxsa hərbi aksiya - ŞƏRH

    Analitika
    15:48
    Foto

    Dövlət Xidməti: Sosial şəbəkələrdə ünvanlı yardım verilməsinə dair saxta məlumatlar yayılır

    İKT
    15:48

    İrakli Kobaxidze: Avropaya inteqrasiya Gürcüstanın əsas strateji hədəfidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti