"Azerreyl"in kapitanı: "Çempionlar Liqası oyununda səhvlər nəticəyə təsir etdi"

    Komanda
    • 24 oktyabr, 2025
    • 16:39
    Azerreylin kapitanı: Çempionlar Liqası oyununda səhvlər nəticəyə təsir etdi

    Kişi voleybolçulardan ibarət "Azerreyl" komandasının Çempionlar Liqasında Serbiyanın "Radniçki" kollektivi ilə oyundakı səhvləri nəticəyə təsir edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan təmsilçisinin kapitanı Roman Merkuşov açıqlama verib.

    O, ötən gün baş tutan qarşılaşma ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Görüşün əvvəlində təşəbbüsü ələ aldıq, kiçik üstünlük əldə etdik. Amma sonra rəqib oyununu dəyişdirdi, servisləri ilə təzyiq göstərməyə başladı və bizi daha çox səhv etməyə məcbur etdi".

    Voleybolçu qonaqların bütün elementlərdə yaxşı oynadığını söyləyib:

    "Ümumiyyətlə, hücum və qəbulda səhvlərimiz çox oldu, bu da son nəticəyə təsir etdi. Rəqib bütün elementlərdə yaxşı oynadı. Bəzi anlarda bizi risk etməyə məcbur etdilər ki, bu da çoxlu səhvə səbəb oldu. Cavab qarşılaşmasında bunu düzəltmək üçün bir neçə günümüz var".

    Qeyd edək ki, "Azerreyl" Bakıdakı ilk görüşdə 0:3 hesabı ilə uduzub. Cavab oyunu oktyabrın 29-da Serbiyada baş tutacaq.

