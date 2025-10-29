İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Azərreyl" Çempionlar Liqasında cavab oyununa çıxacaq

    Komanda
    • 29 oktyabr, 2025
    • 09:06
    Azərreyl Çempionlar Liqasında cavab oyununa çıxacaq

    Kişi voleybolçulardan ibarət "Azərreyl" komandası Çempionlar Liqasında növbəti matçına bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi təsnifat mərhələsinin I turunda Serbiyada "Radniçki"nin qonağı olacaq.

    Cavab qarşılaşması Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək. İlk görüş rəqibin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    "Azərreyl" turu keçəcəyi təqdirdə "TSV Raiffeisen Hartberq" (Avstriya) - "AKAA Volley" (Finlandiya) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək. Komanda mərhələni keçə bilməsə, CEV Kubokunun 1/32 final mərhələsində çıxış edəcək.

    "Azərreyl" klubu Çempionlar Liqası Voleybol "Radniçki"

