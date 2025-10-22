Azərbaycanlı mütəxəssis Çempionlar Liqasının oyununa təyinat alıb
Komanda
- 22 oktyabr, 2025
- 17:00
Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı mütəxəssis Nərgiz İsmayılovaya növbəti dəfə etimad göstərib.
"Report" xəbər verir ki, o, qadınlar arasında Çempionlar Liqasının ilkin mərhələsinin "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Asteris Avo Beveren" (Belçika) oyununda iştirak edəcək.
N.İsmayılova Yunanıstanın Afina şəhərində baş tutacaq görüşdə supervayzer kimi hakimlərin fəaliyyətini qiymətləndirəcək.
Qeyd edək ki, qarşılaşmanın hakimləri serbiyalı Deyan Roqiç və bolqarıstanlı Aleksandar Vinaliev olacaq.
Son xəbərlər
17:18
Kobaxidze: Orta Dəhliz Şərqlə Qərbi birləşdirən etibarlı və strateji marşrutdurRegion
17:17
"QHT işi" üzrə təqsirləndirilən Hafiz Həsənovun məhkəməsi başlayıbHadisə
17:14
Gələn həftə Azərbaycan və Türkiyə arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcəkXarici siyasət
17:12
Yalçın Rəfiyev UNESCO-nun iqlim konfransında iştirak edib - YENİLƏNİBCOP29
17:09
"Liverpul" qanalı hücumçu ilə maraqlanırFutbol
17:08
Avropa Parlamenti: Rusiyaya qarşı sanksiyalar Serbiyanın Aİ-yə üzvlüyü üçün şərtdirDigər ölkələr
17:05
Beynəlxalq səyyahlar Laçını ziyarət ediblərQarabağ
17:03
Yusif Cabbarov: Kardesa layihəsi regionda innovativ və iqtisadi inkişafa töhfə verəcəkİKT
17:00