İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanlı basketbolçu: "MDB Oyunlarında iştirak etmək bizə yaxşı təcrübə qazandıracaq"

    Komanda
    • 06 oktyabr, 2025
    • 20:26
    Azərbaycanlı basketbolçu: MDB Oyunlarında iştirak etmək bizə yaxşı təcrübə qazandıracaq

    "MDB Oyunlarında iştirak etmək bizə yaxşı təcrübə qazandıracaq".

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bunu media nümayəndələrinə basketbolun 3x3 növü üzrə qızlardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvü Leyla Abdullayeva bildirib.

    İdmançı onlara göstərilən dəstəyə görə hər kəsə təşəkkür etdiyini vurğulayıb:

    "Hesabda geri düşəndə motivasiyamız aşağı endi. Amma bilirəm ki, bunun davamı gələcək. Bu, hələ başlanğıc idi. 3x3 basketbol tam başqa səviyyədir. Biz bunun üzərində işləmişdik və daha çox təcrübə qazanacağıma inanıram".

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın ilk dəfə ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunlarında basketbolun 3x3 növü üzrə qızların yarışına yekun vurulub. Finalda Azərbaycan və Rusiya yığmaları qarşılaşıb. Görüş rəqibin 19:13 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    III MDB Oyunları basketbol

    Son xəbərlər

    20:33
    Foto

    Gəncənin raket atəşinə tutulması əmrinin Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən verildiyi məhkəmədə növbəti dəfə təsdiqlənib

    Hadisə
    20:33

    İllinoys və Çikaqo Trampı Milli Qvardiya səfərbərliyinə görə məhkəməyə verib

    Digər ölkələr
    20:26

    Azərbaycanlı basketbolçu: "MDB Oyunlarında iştirak etmək bizə yaxşı təcrübə qazandıracaq"

    Komanda
    20:15

    Hakan Fidan: TDT-nin 12-ci Zirvə Görüşünün Qəbələdə keçirilməsi olduqca qürurvericidir

    Xarici siyasət
    20:11

    AK sədri: Çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün Avropanın birliyə ehtiyacı var

    Digər ölkələr
    20:10

    Misirdə HƏMAS və İsrail arasında danışıqlar başlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:51

    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    19:43
    Foto

    Biləsuvarda yeniyetmə və gənclər arasında veloyürüş keçirilib

    Fərdi
    19:24

    Ersin Tatar: Azərbaycanla münasibətlər güclənərək ortaq gələcəyimizin təminatı olmağa davam edəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti