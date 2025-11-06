İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Azərbaycanın voleybol millisi İslamiadada növbəti qələbəsini qazanıb

    Komanda
    • 06 noyabr, 2025
    • 15:04
    Azərbaycanın voleybol millisi İslamiadada növbəti qələbəsini qazanıb

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ikinci qələbəsini qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Faiq Qarayevin baş məşqçisi olduğu yığma bu dəfə Tacikistanla üz-üzə gəlib.

    Azərbaycan millisi bu görüşü də qələbə ilə başa vurub - 3:0 (25:5, 25:11, 25:9)

    Yığma daha əvvəl İran kollektivini üstələyib -3:0 (25:11, 25:16, 26:24).

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi noyabrın 9-da Türkiyə seçməsi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.

    Son xəbərlər

    15:19

    İrandan Rusiyaya 97 kiloqramdan artıq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Biznes
    15:04

    Azərbaycanın voleybol millisi İslamiadada növbəti qələbəsini qazanıb

    Komanda
    15:03

    Din xadiminin həyatına sui-qəsd hazırlamaqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:02

    DİM sədri: Qarabağ Universitetinin məzunları magistratura imtahanlarını Xankəndidə verəcək

    Elm və təhsil
    15:00

    Horadiz–Ağbənd dəmir yolunda təhlükəsizlik qalereyasının inşası bu ilin sonuna qədər başa çatacaq

    İnfrastruktur
    14:54

    Məleykə Abbaszadə: Əlillik dərəcəsi olan qazilərə təhsili və karyerası üçün dəstək göstərilir

    Elm və təhsil
    14:54

    Enerji səmərəliliyi ilə əlaqəli enerji istehlak edən qurğulara dair texniki reqlament hazırlanıb

    Energetika
    14:45

    BP və tərəfdaşları Azərbaycanda sosial xərclərini 37 %-dən çox artırıb

    Energetika
    14:42

    Prokuror: Arayik Harutyunyanın cinayətlərdə iştirakı sübutlarla təsdiqlənib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti