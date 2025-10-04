Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında finala yüksəlib
Komanda
- 04 oktyabr, 2025
- 11:43
Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında finala yüksəlib.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, yarımfinalda milli komanda Qazaxıstanla üz-üzə gəlib.
Şəki şəhər stadionunda baş tutan görüş Azərbaycanın 5:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Yığma qrupdakı ilk oyunda Qırğızıstan üzərində 4:0, Küveyt üzərində isə 5:0 hesabı ilə qələbə qazanmışdı.
Azərbaycanın finaldakı rəqibi bu gün keçiriləcək Qırğızıstan - Özbəkistan oyunundan sonra bəlli olacaq.
Qeyd edək ki, çövkən yarışına oktyabrın 7-də yekun vurulacaq.
