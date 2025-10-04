İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında finala yüksəlib

    Komanda
    04 oktyabr, 2025
    11:43
    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında finala yüksəlib.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, yarımfinalda milli komanda Qazaxıstanla üz-üzə gəlib.

    Şəki şəhər stadionunda baş tutan görüş Azərbaycanın 5:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Yığma qrupdakı ilk oyunda Qırğızıstan üzərində 4:0, Küveyt üzərində isə 5:0 hesabı ilə qələbə qazanmışdı.

    Azərbaycanın finaldakı rəqibi bu gün keçiriləcək Qırğızıstan - Özbəkistan oyunundan sonra bəlli olacaq.

    Qeyd edək ki, çövkən yarışına oktyabrın 7-də yekun vurulacaq.

