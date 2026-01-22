İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli basketbol hakimləri fiziki testdən uğurla keçiblər

    Komanda
    • 22 yanvar, 2026
    • 13:19
    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli basketbol hakimləri fiziki testdən uğurla keçiblər

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli basketbol hakimləri fiziki testdən uğurla keçiblər.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından (ABF) məlumat verilib.

    Referilər mövsümün ortasında keçirilən qaçış testini uğurla tamamlayaraq yay mövsümündə FIBA turnirlərində iştirak etmək hüququ qazanıblar.

    Test FİBA-nın Azərbaycandakı milli təlimçisi Ələkbər Həsənov tərəfindən keçirilib.

    Qeyd edək ki, testə ABF-nin müxtəlif liqalarında fəaliyyət göstərən hakimlər də cəlb olunublar.

    Basketbol hakimləri fiziki test Azərbaycan Basketbol Federasiyası Ələkbər Həsənov FIBA

    Son xəbərlər

    13:51

    Azərbaycan klublarının UEFA Çempionlar Liqasında vurduğu qolların sayı 150-yə çatıb

    Futbol
    13:51

    ABŞ-nin səfirliyi "Qarabağ"ı təbrik edib

    Futbol
    13:50

    Uitkoff: "Blackrock" investisiya şirkətinin direktoru Ukrayna üzrə ABŞ komandasının işində iştirak edir

    Digər ölkələr
    13:43
    Foto

    Azərbaycan və NATO arasında kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib

    Xarici siyasət
    13:42

    Almaniya Aİ-nin xüsusi sammitinin keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib

    Digər ölkələr
    13:42

    Davos Forumu dünya nizamının formalaşmasında Azərbaycanın mövqeyinə ehtiyac olduğunu göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    13:40

    Gürcüstanın Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağları alışına çəkdiyi xərc 12 % artıb

    Energetika
    13:39

    Azərbaycanda 5 auditorun fəaliyyəti dayandırılıb

    Maliyyə
    13:29

    "Araz-Naxçıvan"ın məşqçilər korpusuna yeni mütəxəssis dəvət olunub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti