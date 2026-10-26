İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    "Sabah" Azərbaycan çempionatlarının rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 26 oktyabr, 2026
    • 11:11
    Sabah Azərbaycan çempionatlarının rekordunu təkrarlayıb

    "Sabah" Azərbaycan çempionatlarının rekordunu təkrarlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Misli Premyer Liqasının arxada qalan hissəsi "Sabah"ın cəmi 1 qol buraxması ilə diqqət çəkir.

    8 oyunda orta hesabla 0,125 top buraxan paytaxt təmsilçisi turnir tarixinin rekordunu təkrarlayıb.

    1992-ci ildən keçirilən çempionatda ümumilikdə 5-ci, son 10 mövsümdə ilk dəfə bir komanda ilk 8 matçda yalnız 1 top buraxıb. Buna sonuncu dəfə 2016/2017 mövsümündə "Qəbələ" nail olub.

    2001/2002 mövsümündə "Neftçi"nin imza atdığı rekordu 6 ildən sonra AZAL, 9 ildən sonra "Xəzər Lənkəran" təkrarlayıb.

    Sabah FK Qarabağ FK Azərbaycan Premyer Liqası Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:38
    Azərbaycan stolüstü tennisçisi Tunar Bağırov daha bir beynəlxalq yarışın mükafatçısı olub
    Fərdi
    12:37
    Azərbaycanda icbari sığorta növləri üzrə ödənişlər 9 ayda 19 %-dən çox artıb
    Maliyyə
    12:34
    Mehriban Əliyeva Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədrini təbrik edib
    Mədəniyyət siyasəti
    12:32
    Nazir müavini: Azərbaycanda fərqli dinlər və etnik qruplar daim sülh içərisində yaşayıblar
    Mədəniyyət siyasəti
    12:28
    Yotova və Qyurov Bolqarıstanda prezident seçkilərinin ikinci turunda iştirak edəcəklər
    Digər ölkələr
    12:25
    Nihal Saad: Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində mühüm rol oynayır
    Digər
    12:24
    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 13 %-ə yaxın böyüyüb
    Maliyyə
    12:23
    Xalid Fəthəlrəhman: VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu problemlərin həlli üçün platforma olacaq
    Mədəniyyət siyasəti
    12:20
    Bakıda sabah 21 dərəcə isti olacaq
    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti