Azərbaycanın basketbol millisi Bakıda Türkiyə klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək
Komanda
- 03 noyabr, 2025
- 15:00
Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Türkiyənin "Nesine Aydın Spor" klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.
Qarşılaşma noyabrın 9-da, saat 12:00-da Bakı İdman Sarayında təşkil ediləcək.
Bu matç Azəbaycan yığmasının AVRO-2027-nin seçmə mərhələsinə hazırlıq xarakteri daşıyacaq.
Son xəbərlər
15:24
Rəy
Paşinyan iki qüvvəni zəiflədir – II Qareginin yaya çıxması çətinləşir - ŞƏRHAnalitika
15:18
Böyük Britaniya Ukraynaya əlavə raketlər veribDigər ölkələr
15:16
Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirini təltif edibXarici siyasət
15:11
Foto
BƏƏ şirkəti "Cənub Qaz Dəhlizi"ndə pay əldə edib - YENİLƏNİBBiznes
15:10
Elariz Məmmədoğlunun dələduzluqda təqsirləndirilən kürəkəninə hökm oxunubHadisə
15:08
BŞTİ: Texniki və humanitar fənlər liseyinə direktor təyin edilib, tədris prosesi normal qaydada davam edirElm və təhsil
15:08
Rusiya və Çin bir sıra sənədlər imzalayıbRegion
15:01
Qusarda kənd sakinlərindən hədə-qorxu yolu ilə rüşvət almaqda təqsirləndirilən vəzifəli şəxs həbs edilibHadisə
15:00