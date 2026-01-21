Azərbaycan Yüksək Liqasında X tur iki oyunla start götürüb
Komanda
- 21 yanvar, 2026
- 19:57
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçirilib.
Günün ilk matçında "Ordu" "Gənclər" kollektivini 3:0 (25:15, 25:18, 25:16) hesabı ilə üstələyib.
Ardınca isə "Xilasedici" "Murov Az Terminal" komandasından güclü olub - 3:0 (25:20, 25:20, 25:19)
Hər iki görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında baş tutub.
