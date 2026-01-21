Azərbaycan Yüksək Liqasında X tur iki oyunla start götürüb

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 21 yanvar, 2026
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçirilib.

    Günün ilk matçında "Ordu" "Gənclər" kollektivini 3:0 (25:15, 25:18, 25:16) hesabı ilə üstələyib.

    Ardınca isə "Xilasedici" "Murov Az Terminal" komandasından güclü olub - 3:0 (25:20, 25:20, 25:19)

    Hər iki görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında baş tutub.

