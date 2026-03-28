Azərbaycan Yüksək Liqasında 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçirilib
- 28 mart, 2026
- 21:55
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşmalar Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində baş tutub.
"Abşeron" komandası "Milli Aviasiya Akademiyası"na, UNEC isə "Gəncə"yə 2:3 hesabı ilə məğlub olub.
Ötən gün bu raudun ilk görüşlərində "Azərreyl" "DH Volley"ə, "Murov Az Terminal" isə Turan"a 0:3 hesabı ilə uduzub. 1/4 final mərhələsinin cavab matçları aprelin 2-3-də keçiriləcək.
