Azərbaycan Yüksək Liqalarında XIII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb

    Qadın və kişilər arasında voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında XIII turun proqramı bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.

    Kişilərin matçları fevralın 11-də baş tutacaq. Qadınların qarşılaşmaları 12-13 fevralda təşkil olunacaq.

    11 fevral

    Yüksək Liqa (kişilər) | XIII tur

    16:00. "Murov Az Terminal" - "Ordu"

    18:00. "Xilasedici" - "Azərreyl"

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

    17:00. "Gənclər" - "Neftçi"

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi

    12 fevral

    Yüksək Liqa (qadınlar) | XIII tur

    16:00. "AZERRAIL" - "Milli Aviasiya Akademiyası"

    18:00. "DH Volley" - "Turan"

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı

    13 fevral

    17:00. UNEC - "Murov Az Terminal"

    UNEC-in idman zalı

