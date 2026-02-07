Azərbaycan Yüksək Liqalarında XIII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb
Komanda
- 07 fevral, 2026
- 13:07
Qadın və kişilər arasında voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında XIII turun proqramı bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.
Kişilərin matçları fevralın 11-də baş tutacaq. Qadınların qarşılaşmaları 12-13 fevralda təşkil olunacaq.
11 fevral
Yüksək Liqa (kişilər) | XIII tur
16:00. "Murov Az Terminal" - "Ordu"
18:00. "Xilasedici" - "Azərreyl"
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
17:00. "Gənclər" - "Neftçi"
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi
12 fevral
Yüksək Liqa (qadınlar) | XIII tur
16:00. "AZERRAIL" - "Milli Aviasiya Akademiyası"
18:00. "DH Volley" - "Turan"
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
13 fevral
17:00. UNEC - "Murov Az Terminal"
UNEC-in idman zalı
