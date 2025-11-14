İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Azərbaycan millisinin voleybolçusu: "İslamiadada birinci yeri tutmaq üçün əlimizdən gələni etdik"

    Komanda
    • 14 noyabr, 2025
    • 10:40
    Azərbaycan millisinin voleybolçusu: İslamiadada birinci yeri tutmaq üçün əlimizdən gələni etdik

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol millisi VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında birinci yeri tutmaq üçün əlindən gələni edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu millinin hücumçusu Marqarita Stepanenko Azərbaycan Voleybol Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    O, yarışın gənc voleybolçular üçün təcrübə olduğunu söyləyib:

    "Gümüş medal qazanmağımız münasibətilə komandamızı təbrik edirəm. Digərləri kimi biz də birinci yeri tutmaq üçün əlimizdən gələni etdik, olmadı, gümüş medal qazandıq. Komandamızda gənc oyunçular da var və bu yarış onlar üçün böyük təcrübə oldu. İnanıram ki, gələcəkdə daha yaxşı nəticələr əldə edəcəyik".

    Qeyd edək ki, Faiq Qarayevin rəhbərlik etdiyi kollektiv VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında finalda Türkiyə millisinə 0:3 hesabı ilə uduzub.

    Voleybol Marqarita Stepanenko VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Azərbaycan millisi Gümüş medal

    Son xəbərlər

    11:07

    Xetaq Qazyumov: "İslamiadada azarkeşlərin etimadını doğruldacağımıza inam böyükdür"

    Fərdi
    10:58
    Foto

    Baş prokurorun müavini: Müsabiqədən keçən hüquqşünaslar yuxarı təsnifatlı vəzifələrə irəli çəkilib

    Daxili siyasət
    10:57
    Foto

    Göygölün yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    10:55

    Naxçıvandan ixrac 30 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    10:55

    Kliçko: Rusiyanın Kiyevə kütləvi hücumundan sonra üç nəfər ölüb

    Region
    10:51

    Naxçıvanda mənşə sertifikatı verilməsi 29 %-dən çox artıb

    Biznes
    10:47

    Naxçıvanda 10 ayda 122 istehsal və xidmət sahəsi istifadəyə verilib

    Biznes
    10:45

    Naxçıvan sahibkarları 10 ayda 14 beynəlxalq tədbirdə iştirak edib

    Biznes
    10:42

    ASCO-nun gəmisi Avstraliyadan ABŞ-yə 24 min tondan çox polad yük daşıyacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti