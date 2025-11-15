Azərbaycan millisinin Özbəkistanla matçının başlama saatı dəyişdirilib
- 15 noyabr, 2025
- 10:35
Qadın həndbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında Özbəkistanla matçının başlama saatı dəyişdirilib.
Bu barədə "Report"a Həndbol Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.
"Green Hall" Olimpiya Kompleksində təşkil olunacaq görüş əvvəldən nəzərdə tutulduğu kimi bu gün Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da deyil, 15:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, milli B qrupunda Qazaxıstan və Özbəkistan komandaları ilə mübarizə aparacaq.
