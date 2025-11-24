İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Voleybolçular EEVZA çempionatında çox səhv etdilər"

    Komanda
    • 24 noyabr, 2025
    • 15:48
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Voleybolçular EEVZA çempionatında çox səhv etdilər

    Azərbaycanın U-18 millisinin üzvləri Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyasının (EEVZA) çempionatının oyunlarında çox səhvlər ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yığmanın baş məşqçisi Cahangir Seyid Abbasi Azərbaycan Voleybol Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    O, Latviyanın Dauqavpils şəhərində baş tutan yarışla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Rəqiblərimiz Estoniya, Ukrayna və Gürcüstan yığmaları idi. Estoniya və Ukrayna komandalarının Avropanın ən güclüləri arasında yer aldığını hamı bilir. İlk görüşümüz Estoniya ilə oldu, məqsədimiz qələbə qazanaraq turnirə yaxşı başlamaq idi. Lakin oyunçularımız çox səhvlər etdilər və istədiyimiz oyunu göstərmək mümkün olmadı. Komandada 3-4 təcrübəli voleybolçu olsa da, heyətin böyük hissəsi ilk dəfə beynəlxalq yarışa çıxırdı və bu, nəticəyə təsir etdi".

    Mütəxəssis digər rəqib Ukraynanın daha təcrübəli kollektiv olduğunu vurğulayıb:

    "Buna baxmayaraq, ilk qarşılaşma ilə müqayisədə daha yaxşı oyun nümayiş etdirdik və daha prinsipial mübarizə apardıq. Turniri Gürcüstan millisinə qarşı qələbə ilə başa vurduq. Bu oyunda uşaqlar çox yaxşı oynadılar və 3:0 hesabı ilə inamlı qələbə qazandıq. Bu qələbə komandanın özünəinamını artırdı və növbəti yarışlar üçün motivasiya yaratdı".

    EEVZA Voleybol U-18 Cahangir Seyid Abbasi

    Son xəbərlər

    16:28

    Putin və Ərdoğan Ukrayna nizamlanmasını müzakirə edib

    Region
    16:20
    Foto

    Emin Əmrullayev beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    16:16

    Burun əməliyyatdan sonra qızın komaya düşməsinə görə klinika barədə protokol hazırlanıb

    Sağlamlıq
    16:15

    "Neftçi"nin italiyalı sabiq baş məşqçisi: "Napoli" ilə oyun "Qarabağ" üçün çətin olacaq" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:15
    Foto

    Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda məskunlaşan əhalinin sayı açıqlanıb

    Qarabağ
    16:14

    Koşta: Aİ-nin iştirakı olmadan Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı qərar verilə bilməz

    Digər
    16:07

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri Avropa Liqasının oyununa təyinat alıblar

    Komanda
    15:55

    Pino: Anqolada müzakirələrdən sonra sabah "istəklilər koalisiyası"nın iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    15:52

    "Napoli"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"a qarşı matçda diqqətli olmaq lazımdır"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti