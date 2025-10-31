Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Seçmə mərhələdə yaxşı mübarizə aparmağa çalışacağıq"
- 31 oktyabr, 2025
- 11:20
Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunlarında yaxşı mübarizə aparmağa çalışacaq.
Bu barədə yığmanın baş məşqçisi Evren Alkaya "Report"a açıqlama verib.
Türkiyəli mütəxəssis artıq 20 gündən çoxdur ki, turnirə ciddi hazırlaşdıqlarını bildirib:
"Erika Karter və Aleksandra Mollenhauer hələ komandaya qoşulmayıblar. Onlar noyabrın 8-dən sonra heyətdə yer alacaqlar. Türkiyədən Şilan Akbingöl də gələcək. Çox gənc heyətimiz var. Onlar gələndən sonra vəziyyəti daha yaxşı görəcəyik. 16-18 yaşlı oyunçularla meydana çıxacağıq. Bizim üçün çətin olacaq. Rəqiblərimiz Bolqarıstan, Monteneqro və Ukraynadır".
E.Alkaya rəqiblər haqqında da danışıb:
"Monteneqro ötən il Avropa çempionatının seçmə mərhələsini keçə bilib. Bolqarıstan və Ukrayna isə öz qruplarında uğurlu çıxış etsələr də, müəyyən səbəblərdən buna nail ola bilmədilər. Məncə, onların gücü bir-birinə çox yaxındır. Bizdən həm təcrübə, həm də fiziki cəhətdən üstündürlər. Amma əlimizdən gələni edəcəyik. Mübarizə aparacağıq və ölkəmizi layiqincə təmsil etməyə çalışacağıq. Uşaqlar ötən ildən bu vaxtadək bir qədər böyüyüblər. Ümid edirəm ki, keçən il B divizionunda qazandıqları təcrübəni bu dəfə göstərə biləcəklər".
Baş məşqçi Bolqarıstanın heyətində Haaliya Hillsman kimi güclü basketbolçunun olduğunu sözlərinə əlavə edib:
"İlk növbədə onu saxlamağa çalışacağıq. Çox güclü basketbolçudur. Bütün oyunları və rəqibləri fərdi şəkildə təhlil edirik. Bolqarlar yüksək səviyyədə basketbol oynayırlar. Uzun müddətdir birlikdə çıxış edən oyunçulara sahibdirlər. Baş məşqçiləri də illərdir eyni şəxsdir. Məncə, bu il daha yaxşı nəticə göstərəcəklər. Güc baxımından Monteneqrodan və Ukraynadan geri qalmırlar. Bizim isə onlara qarşı çox sərt müdafiə olunmağımız lazımdır".
Mütəxəssis Azərbaycan millisinin basketbolçularının rəqiblərindən 8-10 yaş kiçik olduqlarını xatırladıb:
"Bu da təcrübə fərqini artırır. Amma bu fərqi əzmlə aradan qaldırmağa çalışacağıq. Monteneqro çox yüksək templə oynayan kollektivdir. Onların da yaxşı basketbolçuları var və bizə problem yarada bilərlər. Son matçımızı isə Riqada Ukraynaya qarşı keçirəcəyik. Uzun səfər olacaq, amma orada da mübarizə aparacağıq. Ukrayna qrupun favoritlərindən biri olsa da, bəzi əsas oyunçuları artıq yaşlanıblar. Buna baxmayaraq, hələ də çox səviyyəli komandadırlar. Məncə, qrupdan çıxmaq baxımından ən güclülərdən biri sayılırlar. Ümumilikdə qrupumuz çox güclüdür. Bizim məqsədimiz isə bu turnirdə mümkün qədər yaxşı çıxış edib, növbəti Avropa çempionatına ən yaxşı şəkildə hazırlaşmaqdır. Azərbaycan Basketbol Federasiyasına bu imkanı yaratdığına görə minnətdarıq. Uşaqlar çətin prosesdən keçir, amma bu təcrübə onların peşəkar səviyyəyə uyğunlaşması üçün çox önəmlidir. Bu turnir bizim üçün asan olmayacaq. Lakin hər oyundan sonra daha yaxşı basketbol oynayacağımıza inanıram. Qızların da oğlanlar kimi təcrübəyə ehtiyacı var və bu turnir bu baxımdan onlar üçün böyük fürsətdir".
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi noyabrın 12-də və 15-də Bakıda müvafiq olaraq Bolqarıstan və Monteneqro ilə üz-üzə gələcək. Komanda noyabrın 18-də Riqada Ukrayna ilə qarşılaşacaq.