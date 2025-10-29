İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    29 oktyabr, 2025
    11:26
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Qazaxıstan, Özbəkistan və Qətər güclü rəqiblərdir

    Qadın həndbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında güclü rəqiblərlə qarşılaşacaq.

    Bunu "Report"a komandanın baş məşqçisi Aleksandr Revva deyib.

    Mütəxəssis hər matçda qələbə qazanmağa çalışacaqlarını söyləyib:

    "Komanda oktyabrın 30-da Bakıya qayıdacaq və noyabrın 10-dək "AHF Arena"da hazırlığı tamamlayacaq. Rəqiblərə gəlincə, Qazaxıstan komandasının iki oyununun videosu bizdə var, Özbəkistanla da tanışıq. Hələlik Qətər yığması bizim üçün naməlumdur. Onların oyunlarının videoyazılarını tapmağa çalışacağıq. Qazaxıstan, Özbəkistan və Qətər komandaları güclü rəqiblərdir. Hər oyunda qələbə qazanmağa çalışacağıq".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi B qrupunda Qazaxıstan, Özbəkistan və Qətər yığmaları ilə mübarizə aparacaq.

