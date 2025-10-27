İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının hazırlığına başlayıb

    Komanda
    • 27 oktyabr, 2025
    • 16:43
    Azərbaycan millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının hazırlığına başlayıb

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi noyabrda Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının hazırlığına başlayıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Təlim-məşq toplanışı "Milli Aviasiya Akademiyası" voleybol klubunun idman zalında keçirilir. Yığmanın heyətinə 12 voleybolçu cəlb olunub. Hazırlıq prosesinə baş məşqçi Faiq Qarayev rəhbərlik edir. Ona məşqçilər Famil Ağayev, Ziya Rəcəbov və Emin Əbilov kömək edirlər.

    Komanda qarşıdakı günlərdə bir neçə yoxlama oyunu keçirəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı rəqibləri yaxın günlərdə açıqlanacaq.

    Voleybol VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Səudiyyə Ərəbistanı Təlim-məşq toplanışı

    Son xəbərlər

    16:46

    Paytaxtın üç rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaq

    Energetika
    16:43

    Azərbaycan millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının hazırlığına başlayıb

    Komanda
    16:43
    Rəy

    Türkiyədən çıxan PKK – qruplaşmanın dəyişməyən rolu - ŞƏRH

    Analitika
    16:39

    Hesablama Palatası: İstilik enerjisinin maya dəyəri əhali tarifini 2 dəfədən çox üstələyib

    Maliyyə
    16:38

    Sabah Sumqayıtın bir hissəsində su kəsiləcək

    İnfrastruktur
    16:38

    Azərbaycanda paltaryuyan maşınlara dair yeni texniki reqlament layihəsi hazırlanıb

    Biznes
    16:34

    Azərbaycan Təbrizdə yeni baş konsul təyin edib

    Xarici siyasət
    16:31

    ABFF rəsmisi: "Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında məqsədimiz birinci olmaqdır"

    Fərdi
    16:31
    Foto

    Azərbaycan ilə Çin "yaşıl enerji"nin istehsalı və ixracını müzakirə edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti