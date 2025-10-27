Azərbaycan millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının hazırlığına başlayıb
Komanda
- 27 oktyabr, 2025
- 16:43
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi noyabrda Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının hazırlığına başlayıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Təlim-məşq toplanışı "Milli Aviasiya Akademiyası" voleybol klubunun idman zalında keçirilir. Yığmanın heyətinə 12 voleybolçu cəlb olunub. Hazırlıq prosesinə baş məşqçi Faiq Qarayev rəhbərlik edir. Ona məşqçilər Famil Ağayev, Ziya Rəcəbov və Emin Əbilov kömək edirlər.
Komanda qarşıdakı günlərdə bir neçə yoxlama oyunu keçirəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı rəqibləri yaxın günlərdə açıqlanacaq.
