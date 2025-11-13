İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Azərbaycan klubunun üzvü əməliyyat olunub

    Komanda
    • 13 noyabr, 2025
    • 12:14
    Azərbaycan klubunun üzvü əməliyyat olunub

    "Abşeron Lions" basketbol klubunun üzvü Rüstəm Əliyev əməliyyat olunub.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Basketbolçunun sağ diz ön çarpaz bağı əməliyyatı uğurla başa çatıb.

    "abşeron lions" basketbol Rüstəm Əliyev əməliyyat

    Son xəbərlər

    12:29

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə suvarma sahəsində əməkdaşlığın gələcək istiqamətlərini müzakirə edib

    ASK
    12:25

    Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb

    Media
    12:22

    Ermənistan parlamentinin iclası kvorum olmadığı üçün təxirə salınıb

    Region
    12:22

    Nazir: "Azərbaycanda meyvə və giləmeyvə bağlarının sahəsi 10 % artıb"

    ASK
    12:19

    Rusiya və Gürcüstan arasında danışıqlar nəticəsiz başa çatıb

    Region
    12:18

    Vüqar Gülməmmədov: "Təhsilin orta müddətli xərclər çərçivəsində kəmiyyət göstəriciləri artırılmalıdır"

    Maliyyə
    12:18

    Emin Əmrullayev: Şagirdlərin təxminən 50 %-i yuxarı sinifdə təhsildə davamlılıq baxımından çətinliklərlə üzləşir

    Elm və təhsil
    12:15

    Nazir: Azərbaycanda 600 minə yaxın uşaq üçün məktəbəqədər təhsilə 2,7 milyard manat lazımdır

    Elm və təhsil
    12:14

    Səməd Bəşirli: "Azərbaycanda qadın sahibkarların sayı 7 % artıb"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti