Azərbaycan klubunun üzvü əməliyyat olunub
Komanda
- 13 noyabr, 2025
- 12:14
"Abşeron Lions" basketbol klubunun üzvü Rüstəm Əliyev əməliyyat olunub.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Basketbolçunun sağ diz ön çarpaz bağı əməliyyatı uğurla başa çatıb.
Son xəbərlər
12:29
Azərbaycan Dünya Bankı ilə suvarma sahəsində əməkdaşlığın gələcək istiqamətlərini müzakirə edibASK
12:25
Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıbMedia
12:22
Ermənistan parlamentinin iclası kvorum olmadığı üçün təxirə salınıbRegion
12:22
Nazir: "Azərbaycanda meyvə və giləmeyvə bağlarının sahəsi 10 % artıb"ASK
12:19
Rusiya və Gürcüstan arasında danışıqlar nəticəsiz başa çatıbRegion
12:18
Vüqar Gülməmmədov: "Təhsilin orta müddətli xərclər çərçivəsində kəmiyyət göstəriciləri artırılmalıdır"Maliyyə
12:18
Emin Əmrullayev: Şagirdlərin təxminən 50 %-i yuxarı sinifdə təhsildə davamlılıq baxımından çətinliklərlə üzləşirElm və təhsil
12:15
Nazir: Azərbaycanda 600 minə yaxın uşaq üçün məktəbəqədər təhsilə 2,7 milyard manat lazımdırElm və təhsil
12:14