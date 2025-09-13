İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan klubu yeni transferini açıqlayıb

    Komanda
    • 13 sentyabr, 2025
    • 11:30
    Azərbaycan klubu yeni transferini açıqlayıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasında çıxış edən "Quba" klubu yeni oyunçu ilə anlaşıb.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib. 

    ABŞ-dən olan Kristian Kuns heyətə cəlb olunub. 

    O, daha əvvəl ölkəsində "Bransuik Komuniti Kolleci", "Çovan Universiteti", "Georgia Southvestern Universiteti" və "Bemidji Dövlət Universiteti"ndə oynayıb.

    "Quba" basketbol klubu yeni transfer ABŞ-dən olan basketbolçu Kristian Kuns

    Son xəbərlər

    11:36

    Gürcüstan MSK yerli seçkilərlə bağlı daha 4 müşahidə təşkilatını qeydə alıb

    Region
    11:34

    Seyidbəyli kənd sakini: Bundan sonra kəndin adını daim yaşadacağıq

    Daxili siyasət
    11:30

    Azərbaycan klubu yeni transferini açıqlayıb

    Komanda
    11:25
    Foto

    Xocalının Seyidbəyli kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    11:12

    Bəzi rayonlara leysan yağır, Balakənçay və Talaçaydan sel keçir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:11

    Yol polisindən xəbərdarlıq: Yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərin sükan arxasına keçməsi yolverilməzdir

    Hadisə
    11:03

    Əhməd əş-Şaraa: Suriya xarici investisiyaların cəlb edilməsində maraqlıdır

    Digər ölkələr
    11:02

    "Sumqayıt" ABŞ-dən olan basketbolçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    11:02

    Sosial şəbəkələrdə dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti