Azərbaycan klubu yeni transferini açıqlayıb
Komanda
- 13 sentyabr, 2025
- 11:30
Azərbaycan Basketbol Liqasında çıxış edən "Quba" klubu yeni oyunçu ilə anlaşıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
ABŞ-dən olan Kristian Kuns heyətə cəlb olunub.
O, daha əvvəl ölkəsində "Bransuik Komuniti Kolleci", "Çovan Universiteti", "Georgia Southvestern Universiteti" və "Bemidji Dövlət Universiteti"ndə oynayıb.
