    Komanda
    • 18 sentyabr, 2025
    • 10:26
    Azərbaycan klubu serbiyalı basketbolçu transfer edib

    "Şəki" komandası serbiyalı basketbolçu transfer edib.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib. 

    David Çekiçlə anlaşma əldə olunub.

    Mərkəz oyunçusunun müqaviləsinin müddəti mövsümün sonunadək nəzərdə tutulub.

