Azərbaycan klubu ötən ay müqaviləsinin müddətini uzatdığı oyunçu ilə yollarını ayırıb
Komanda
- 29 oktyabr, 2025
- 11:15
"Sumqayıt" klubu basketbolçusu İsmayıl Əliyevlə yollarını ayırıb.
Bu barədə "Report"a "gənclik şəhəri" təmsilçisindən məlumat verilib.
Oyunçunun sözləşməsi qarşılıqlı razılıq əsasında ləğv edilib.
Qeyd edək ki, "Sumqayıt" ötən ay İsmayıl Əliyevlə daha bir mövsümlük müqavilə bağlamışdı.
