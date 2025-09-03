"Sumqayıt" üç basketbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Komanda
- 03 sentyabr, 2025
- 11:46
"Sumqayıt" klubu üç basketbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb.
Bu barədə "Report"a "gənclik şəhəri" təmsilçisindən məlumat verilib.
Zaur Quşanov, İsmayıl Əliyev və Murad Orucəliyevin növbəti mövsümdə də komandada çıxış edəcəyi dəqiqləşib.
