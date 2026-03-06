Azərbaycan və Moldova XİN-ləri arasında Məsləhətləşmələr Planı imzalanıb - YENİLƏNİB
Azərbaycan və Moldova Xarici İşlər nazirlikləri (XİN) arasında 2026–2027-ci illər üçün Məsləhətləşmələr Planı imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, sənədi Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və onun moldovalı həmkarı Mixay Popşoi imzalayıb.
Sənəd iki ölkə arasında siyasi dialoqun gücləndirilməsi, ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və Azərbaycan–Moldova tərəfdaşlığının inkişaf etdirilməsi öhdəliyinin bir daha təsdiqi kimi qiymətləndirilir.
The Ministers of Foreign Affairs of Azerbaijan🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun and Moldova🇲🇩 @MihaiPopsoi signed the Plan of Consultations between the MFA of the Republic of Azerbaijan and the MFA of the Republic of Moldova for 2026–2027, reaffirming the commitment to strengthen political… pic.twitter.com/xI9r0GZkrk— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) March 6, 2026
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Moldovanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Mixay Popşoi arasında görüş başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında məlumat verilib.
Happening now:— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) March 6, 2026
Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan 🇦🇿@Bayramov_Jeyhun welcomes @MihaiPopsoi, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova 🇲🇩 @AzerbaijanMFA during the his official visit to #Baku, #Azerbaijan. pic.twitter.com/YldmWknB71