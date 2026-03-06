Азербайджан и Молдова подписали План межмидовских консультаций до 2028 года - ОБНОВЛЕНО
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 12:15
Министерства иностранных дел Азербайджана и Молдовы подписали План консультаций на 2026–2027 годы.
Как сообщает Report, документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его молдавский коллега Михай Попшой.
Документ расценивается как подтверждение приверженности укреплению политического диалога между двумя странами, углублению двустороннего сотрудничества и развитию азербайджано-молдавского партнерства.
Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем.
Об этом сообщает издание Report со ссылкой на аккаунт "X" Министерства иностранных дел.
