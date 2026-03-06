Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Азербайджан и Молдова подписали План межмидовских консультаций до 2028 года - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджан и Молдова подписали План межмидовских консультаций до 2028 года - ОБНОВЛЕНО

    Министерства иностранных дел Азербайджана и Молдовы подписали План консультаций на 2026–2027 годы.

    Как сообщает Report, документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его молдавский коллега Михай Попшой.

    Документ расценивается как подтверждение приверженности укреплению политического диалога между двумя странами, углублению двустороннего сотрудничества и развитию азербайджано-молдавского партнерства.

    Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем.

    Об этом сообщает издание Report со ссылкой на аккаунт "X" Министерства иностранных дел.

